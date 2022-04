Covid, Speranza: “le mascherine restano importanti. Isoliamo i positivi e vacciniamoci”

MeteoWeb

“Valutiamo giorno per giorno, settimana per settimana e tante di queste valutazioni vanno ancora misurate, ad esempio quella sulle mascherine al chiuso che in questo momento sono obbligatorie. Secondo me sono e restano un presidio molto molto importante“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Di Martedi’ su La7.

E sui vaccini Speranza precisa: “Il problema è che non tutti purtroppo hanno tre dosi, dobbiamo ancora insistere per far crescere il numero di persone vaccinate ei richiami. In ogni caso dobbiamo mantenere questi numeri sotto controllo. È stato giusto superare la quarantena per i contatti – oggi se una persona incontra una persona positiva non deve più andare in quarantena – ma se si è positivi andiamo in quello che chiamiamo isolamento e credo che questo sia giusto perché in questo momento in Italia abbiamo più di un milione di persone con il Covid e queste persone se fossero lasciate in giro potrebbero portarci a numeri non più controllabili“.

“Per me anche una persona che perde la vita è un numero con cui fare i conti, non mi piace sentire parlare di raffreddore o influenza. C’è una verità, i vaccini hanno cambiato il gioco: con tre dosi si è molto più protetti ed è difficile andare in ospedale. Purtroppo abbiamo ancora molte persone che non hanno fatto tre dosi e una percentuale, seppur minima, di chi non ne ha fatto nemmeno una e infatti negli ospedali troviamo prevalentemente persone non vaccinate. Le chiusure sono un ricordo del passato, noi abbiamo trascorso autunno e inverno senza chiusure generalizzate grazie ai vaccini. Altri paesi europei, non quelli lontani come Cina o altri paesi in queste ore, durante quest’autunno e inverno, sono stati chiusi asiatici: l’Austria in lockdown, alcune regioni della Germania hanno fatto il lockdown, l’Olanda ha chiuso bar e ristoranti. Siamo tra i migliori paesi del mondo per numero di vaccinati“, conclude il ministro Speranza.