Covid: torna il rito del caffè al bar per 30 milioni di italiani

“Torna il rito del caffè espresso per tutti i 30 milioni di italiani che lo consumavano prima della pandemia quotidianamente al bar dove al bancone è ora richiesto il semplice green pass base ma la certificazione verde non serve più all’aperto, anche se seduti al tavolino, come da tradizione“: è quanto afferma la Coldiretti sugli effetti dell’entrata in vigore del decreto che ha posto fine allo stato di emergenza per il Covid, riaprendo le attività di ristorazione all’accesso dei non vaccinati.

“Nonostante la recente bocciatura delle candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco, il rito del caffè continua infatti a vincere in Italia dove, spesso in abbinamento al tradizionale cornetto, rappresenta – sottolinea la Coldiretti – un’abitudine radicata che è espressione di uno stile di vita conosciuto in tutto il mondo“.

“Il gusto per tutti gli appassionati di tornare a consumare il caffè al bar si scontra – continua la Coldiretti – con la meno gradevole sorpresa dell’aumento del prezzo della tazzina che per effetto dei rincari delle materie prime e dei costi energetici ha superato la soglia di 1 euro in molte città d’Italia. Insieme all’espresso, per le stesse ragioni, rincarano – precisa la Coldiretti – anche cappuccino e cornetto, con aumenti a doppia cifra“.