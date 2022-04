Covid: rari casi di ulcere aftose vulvari in adolescenti dopo la 2ª dose Pfizer

MeteoWeb

Le ulcere aftose vulvari sono state descritte dall’inizio del 1900. Queste ulcere genitali non vengono acquisite sessualmente: compaiono tipicamente nella popolazione perimenarcale come 1-3 ulcere dolorose che si risolvono spontaneamente entro 21 giorni. L’eziologia non è completamente compresa, ma si ritiene che vi sia un’ampia componente immunologica data un’elevata associazione con una recente infezione virale.

“Con la pandemia di COVID-19, il nostro istituto ha registrato ulcere aftose associate a COVID. Dopo un maggiore utilizzo del vaccino Pfizer negli over 12, il nostro istituto ha anche assistito a una serie di ulcere aftose post vaccinazione“: è quanto affermano le ricercatrici Ashli Lawson, Anne–Marie Priebe e Julie Strickland del Children’s Mercy Kansas City, nello studio pubblicato il 1° aprile sul Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology.

“Presso il nostro ospedale pediatrico di cure terziarie, la divisione di ginecologia pediatrica e adolescenziale ha registrato 3 pazienti dal 6/2021 al 9/2021 che presentavano ulcere aftose vulvari, a cui era stata somministrata di recente la seconda vaccinazione con il siero Pfizer,” è stato spiegato nello studio. “Le pazienti avevano un’età compresa tra 12 e 15 anni ed erano sia pre che post menarcali. Nessuna delle pazienti, a loro conoscenza, aveva avuto il COVID o una recente esposizione. Inoltre, non avevano avuto malattie virali sintomatiche recenti. Coloro che hanno accettato il test del citomegalovirus (CMV) e del virus di Epstein-Barr (EBV), sono risultate tutte negative. Queste pazienti avevano tutte ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer senza complicazioni e tutte hanno notato per la prima volta dolore 2 giorni dopo la seconda dose. In media, si sono presentate al pronto soccorso entro 24-48 ore dalla presentazione dei sintomi e hanno avuto un follow-up ginecologico entro 48 ore. L’esame fisico era coerente con una diagnosi di ulcera aftosa vulvare senza caratteristiche eccezionali. Sono state riscontrate ulcerazioni multiple con essudato fibrinoso e alcune con isole necrotiche. Tutto si è risolto spontaneamente entro 3 settimane e non è stato necessario alcun ulteriore follow-up. Non ci sono state diagnosi di infezione da COVID-19 dopo la diagnosi di ulcera aftosa“.

“Il vaccino contro il COVID è sicuro ed efficace per la protezione contro la malattia,” hanno evidenziato le ricercatrici. “Organizzazioni nazionali come l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), la Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), l’American Academy of Pediatrics (AAP) e la North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology (NASPAG) hanno approvato la vaccinazione. In particolare, AAP e NASPAG hanno incoraggiato i pazienti idonei di età compresa tra 12 e 16 anni a ricevere la vaccinazione Pfizer. Sebbene questa sia una serie di esiti avversi dopo la vaccinazione, fa luce sulla risposta immunitaria multiforme che si ottiene da un vaccino a base di mRNA“. “Inoltre, supporta ulteriormente la convinzione di lunga data che le ulcere aftose vulvari siano una risposta immunologica piuttosto che un segno di un’infezione genitale stessa,” hanno concluso le studiose.