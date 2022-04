Vaccini anti-Covid a mRNA, l’allarme di alcuni esperti sui possibili effetti collaterali: “interrompere la somministrazione mondiale”

MeteoWeb

“I vaccini a mRNA contro SARS-CoV-2 sono stati immessi sul mercato in risposta alle crisi di salute pubblica legate al Covid. L’utilizzo dei vaccini a mRNA nel contesto delle malattie infettive non aveva precedenti, ma i tempi disperati sembravano richiedere misure disperate”, si legge in un articolo pubblicato su Authorea, piattaforma online che consente ai ricercatori di scrivere, citare, collaborare e pubblicare, a cura di Stephanie Seneff, Greg Nigh, Anthony M. Kyriakopoulos e Peter McCullough.

“I vaccini a mRNA utilizzano mRNA geneticamente modificati che codificano proteine ​​spike. Queste alterazioni nascondono l’mRNA dalle difese cellulari, promuovono un’emivita (tempo che occorre perché la concentrazione di una sostanza farmacologica nel sangue si riduca alla metà del valore iniziale, ndr) biologica più lunga per le proteine ​​​​e provocano una maggiore produzione complessiva di proteine ​​spike. Tuttavia, sia le prove sperimentali che quelle osservazionali rivelano una risposta immunitaria molto diversa ai vaccini rispetto alla risposta all’infezione da SARS-CoV-2. Come mostreremo, le modificazioni genetiche introdotte dal vaccino sono probabilmente la fonte di queste risposte differenziali”, scrivono gli esperti.

“In questo articolo, presentiamo l’evidenza che la vaccinazione, a differenza dell’infezione naturale, induce una profonda compromissione della segnalazione dell’interferone di tipo I, che ha diverse conseguenze negative per la salute umana. Identifichiamo anche potenziali profondi disturbi nel controllo regolatorio della sintesi proteica e nella sorveglianza del cancro. È stato dimostrato che questi disturbi hanno un nesso causale potenzialmente diretto con malattie neurodegenerative, miocardite, trombocitopenia immunitaria, paralisi di Bell, malattie del fegato, ridotta immunità adattativa, aumento della tumorigenesi e danni al DNA”, sintetizzano gli autori dell’articolo, che mostrano anche “evidenze da segnalazioni di eventi avversi nel database VAERS” a sostegno della loro ipotesi.

“In questo articolo richiamiamo l’attenzione su tre aspetti molto importanti del profilo di sicurezza di questi vaccini. Il primo è la sovversione ampiamente documentata dell’immunità innata, principalmente attraverso la soppressione dell’IFN-α e della sua cascata di segnalazione associata. Questa soppressione avrà una vasta gamma di conseguenze, non ultima la riattivazione di infezioni virali latenti e la ridotta capacità di combattere efficacemente le future infezioni. Il secondo è la disregolazione del sistema sia per prevenire che per rilevare la trasformazione maligna geneticamente guidata all’interno delle cellule e il conseguente potenziale per la vaccinazione di promuovere tali trasformazioni”, si legge nell’articolo.

“In terzo luogo, la vaccinazione a mRNA interrompe potenzialmente la comunicazione intracellulare effettuata dagli esosomi e induce le cellule che assorbono l’mRNA della spike a produrre alti livelli di esosomi portatori di spike, con conseguenze infiammatorie potenzialmente gravi. Se qualcuno di questi potenziali dovesse essere pienamente realizzato, l’impatto su miliardi di persone in tutto il mondo potrebbe essere enorme e potrebbe contribuire al carico di malattie sia a breve che a lungo termine che il nostro sistema sanitario deve affrontare”, scrivono gli autori.

“È imperativo interrompere immediatamente la somministrazione mondiale delle vaccinazioni a mRNA fino a quando non saranno condotti ulteriori studi per determinare l’entità delle potenziali conseguenze patologiche delineate in questo articolo”, è la dura e decisa conclusione degli autori. “Non è possibile considerare queste vaccinazioni come parte di una campagna di sanità pubblica senza un’analisi dettagliata dell’impatto umano del potenziale danno collaterale. È inoltre imperativo che VAERS e altri sistemi di monitoraggio siano ottimizzati per rilevare i segnali relativi alle conseguenze sulla salute della vaccinazione a mRNA che abbiamo delineato”, si legge ancora.

“In conclusione, non esageriamo nel dire che sono in gioco miliardi di vite. Chiediamo alle istituzioni sanitarie pubbliche di dimostrare, con prove, perché le questioni discusse in questo documento non sono rilevanti per la salute pubblica, o di riconoscere che lo sono e di agire di conseguenza. Fino a quando le nostre istituzioni sanitarie pubbliche non faranno ciò che è giusto al riguardo, incoraggiamo tutti gli individui a prendere le proprie decisioni in materia di assistenza sanitaria con queste informazioni come fattore contribuente a tali decisioni”, concludono Stephanie Seneff, Greg Nigh, Anthony M. Kyriakopoulos e Peter McCullough.