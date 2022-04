Creazione asimmetrica della materia nell’istante del Big Bang: il mistero a un passo dall’essere svelato

MeteoWeb

Sempre più vicini a svelare il mistero della creazione asimmetrica della materia nell’istante del Big Bang, grazie all’esperimento internazionale Cuore (Cryogenic Underground Observatory for Rare Events) condotto in Italia, nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Si tratta dell’esperimento più grande e complesso mai realizzato in questo campo: ha richiesto il funzionamento stabile di 988 grandi cristalli di tellurio tenuti per molti anni alla temperatura criogenica di -273°C, grazie al super-congelatore a elio liquido più grande mai costruito.

L’universo è fatto quasi interamente di materia mentre la sua controparte, l’antimateria, è quasi del tutto assente: l’ipotesi è che la materia cosmica potrebbe essersi generata senza antimateria grazie ad al processo nucleare del “doppio decadimento beta senza neutrini” (due neutroni si trasformano in due protoni e due elettroni, senza che vi siano neutrini nello stato finale). In ogni evento di questo tipo osservato finora, la creazione dei due elettroni è sempre stata accompagnata anche dalla creazione di due antineutrini, tuttavia si teorizza che il neutrino e l’antineutrino siano in realtà la stessa cosa, in quanto si comportano come una particella o un’antiparticella soltanto in base alla direzione in cui ruotano: tali particelle sono note come particelle di Majorana e hanno la capacità di auto-annientarsi.

Per questo, nel fenomeno allo studio, si ipotizza che i due antineutrini prodotti si annullino a vicenda. Il raro processo non è ancora stato osservato, ma è già in corso un aggiornamento dell’esperimento, che sarà chiamato Cupido.