Maltempo, crolla albero a Roma: due feriti a Villa Borghese

Due persone sono rimaste ferite a Roma a causa del crollo di un albero a seguito del forte maltempo. Un pino è caduto alle 16 di oggi in viale Fiorello La Guardia fronte civico 4, a Villa Borghese, dove è presente una fermata degli autobus: i due feriti erano proprio in attesa del bus. Si tratta di una 47enne di nazionalità croata che è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, mentre un’altra persona è stata medicata sul posto.

Sul posto pattuglie, oltre ai Vigili del Fuoco, gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l’area.

Stamattina la Capitale si è risvegliata imbiancata da una forte grandinata.