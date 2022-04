MeteoWeb

Questa mattina dalla spiagge del reggino, in Calabria, è stato possibile assistere ad uno spettacolo quasi mozzafiato. Complice il bel tempo e il mare calmo, chi si trovava sulla spiaggia di Gallico ha goduto di una meravigliosa ‘danza’ di delfini, come è possibile vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto e dal video in calce.

Non si tratta di uno spettacolo insolito per la zona, ma ogni volta è sempre emozionante e decisamente degno di nota.