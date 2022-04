Deltaplano tocca un cavo elettrico e precipita: grave giovane di 21 anni

MeteoWeb

Si è verificato un doppio incidente di deltaplano nel pomeriggio di oggi vicino alla pista di atterraggio di Ampezzo, in provincia di Udine: padre e figlio rientrando hanno toccato dei cavi elettrici che li hanno costretti ad atterraggi di fortuna. Il figlio, 21enne, è finito sul greto di un torrente e ha riportato gravi ferite. Poco dopo il padre, un 60enne, è atterrato in un campo vicino procurandosi alcune fratture, come si legge su Il Piccolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ei vigili del fuoco di Udine. Il 21enne è stato trasportato in eliambulanza a Udine in gravi condizioni mentre per il padre le ferite non destano particolari preoccupazioni. I due sono originari di Forni di Sopra.