I dingo sono geneticamente diversi dai cani domestici, lo studio

Molte persone sanno che i cani moderni si sono evoluti dal lupo grigio. Ma sapevi che la maggior parte delle oltre 340 razze di cani moderne che abbiamo oggi sono emerse solo negli ultimi 200 anni? I cani furono addomesticati per la prima volta durante il Neolitico tra 29.000 e 14.000 anni fa e da allora sono stati strettamente legati agli esseri umani. Si pensa che i dingo, l’unico cane nativo australiano, rappresentino un evento unico all’interno dell’evoluzione canina, essendo arrivato in Australia 5.000-8.000 anni fa.

Eppure il posto esatto dei dingo nell’albero genealogico evolutivo dei cani non è mai stato conosciuto. Per scoprire dove si sono ramificati dai lupi grigi nel loro viaggio evolutivo, abbiamo utilizzato tecnologie all’avanguardia di sequenziamento del DNA per scoprire che i dingo sono fondamentalmente diversi dai cani domestici.

In una ricerca pubblicata oggi su Science Advances, in collaborazione con 25 ricercatori di quattro paesi, mostriamo che i dingo sono una prima propaggine dei cani moderni situata tra il lupo grigio e i cani domestici di oggi. Questo lavoro ha potenziali implicazioni per la salute di tutti i cani di razza moderna.

Cane e storia umana

Studiando i cani possiamo ottenere informazioni su come noi umani abbiamo influenzato i loro tratti fisici e comportamentali, oltre a osservare i cambiamenti nel loro genoma.

Ad esempio, i cani hanno sviluppato solo di recente la capacità di alzare le sopracciglia, un tratto probabilmente sviluppato per comunicare in modo più efficace con gli esseri umani. Quindi sembra che gli occhi da cucciolo siano stati davvero “creati” solo per noi. Ma alcuni esempi non sono così ovvi e possono essere trovati solo esaminando più a fondo i genomi dei cani.

Ad esempio, studi scientifici precedenti hanno dimostrato che i cani richiedono un gene particolare (amilasi 2B) per digerire l’amido. Molte razze canine portano diversi duplicati di questo gene (a volte più di dieci copie). Tuttavia, il lupo e il dingo conservano solo una singola copia di questo gene. Questa duplicazione nei cani moderni probabilmente derivava da un cambiamento nella dieta dei primi cani domestici, poiché venivano sempre più nutriti con cibi ricchi di amido come il riso (coltivato attraverso l’agricoltura diffusa all’inizio). È interessante notare che la stessa duplicazione genica si è verificata indipendentemente in altri animali da allevamento recentemente addomesticati , il che indica come gli esseri umani possono influenzare i genomi degli animali domestici.

Uno dei primi rami dei cani moderni

I dingo sono unici in quanto sono stati geograficamente isolati da lupi e cani domestici per migliaia di anni. Nel nostro studio, abbiamo utilizzato la genetica per aiutarci a capire esattamente dove si inserisce il dingo nell’evoluzione dei cani e quale ruolo ha nell’ecosistema australiano.

Inizialmente, nel 2017, avevamo accesso a un solo genoma di cane come punto di confronto (una razza boxer). Conteneva molte lacune, dovute ai limiti della tecnologia dell’epoca.

Tuttavia, quello stesso anno, il dingo vinse il concorso “World’s Most Interesting Genome” indetto dalla società biotecnologica statunitense Pacific Biosciences. Questo ci ha fatto pensare di generare un genoma di dingo di alta qualità. Ma per capire il posto del dingo nella storia del cane, avevamo bisogno anche di diversi genomi di cani di alta qualità. Così abbiamo generato un genoma di pastore tedesco come razza rappresentativa, seguito dal basenji (la prima razza di cane usata per la caccia in Congo). Infine, siamo stati in grado di sequenziare il genoma di un cucciolo di dingo del deserto puro, Sandy, trovato abbandonato nell’entroterra.

La capacità di generare genomi di alta qualità è diventata possibile solo negli ultimi anni, grazie allo sviluppo della tecnologia di sequenziamento a lettura lunga. Questa tecnologia è stata anche cruciale per il completamento annunciato di recente dell’intero genoma umano.

Utilizzando i nostri nuovi genomi di cani, insieme ai genomi esistenti del lupo della Groenlandia e di altre specie rappresentative tra cui l’alano, il pugile e il labrador, abbiamo misurato il numero di differenze genetiche tra queste razze e il dingo per mostrare definitivamente dove si inserisce il dingo nell’evoluzione sequenza temporale.

Abbiamo scoperto che i dingo sono davvero una propaggine precoce di tutte le razze canine moderne, tra il lupo e i cani domestici di oggi.

Lavoro futuro

Collettivamente, la nostra analisi mostra come condizioni demografiche e ambientali distinte abbiano plasmato il genoma del dingo. Non possiamo dire con certezza se il dingo sia mai stato addomesticato, ma sappiamo che è improbabile che sia stato addomesticato dopo il suo arrivo in Australia.

Il lavoro futuro su più genomi di dingo analizzerà se il dingo è mai stato addomesticato e misurerà anche il livello e l’impatto dell’incrocio di dingo puro con i cani domestici. Sebbene molti dingo ibridi abbiano un aspetto simile, ci sono stati incroci sostanziali, in particolare nel New South Wales e nel Victoria.

Questa conoscenza è importante. Una migliore comprensione dell’effetto dell’incrocio di dingo con i cani può fornire informazioni sul ruolo dei dingo nell’ecosistema e quindi aiutare con futuri sforzi di conservazione.

Inoltre, la conoscenza della storia evolutiva dei dingo alla fine ci aiuta a capire come e quando i cani domestici si sono evoluti insieme agli umani e può aiutarci a identificare e individuare nuovi modi per migliorare la loro salute e vitalità.

Applicazioni veterinarie

Attraverso la selezione artificiale, gli esseri umani hanno incrociato selettivamente cani per tratti e caratteristiche desiderabili per centinaia di anni. Sebbene ciò abbia creato moderni lignaggi di razza, ha anche provocato molte malattie specifiche della razza. Ad esempio, i Labrador e i pastori tedeschi sono inclini alla displasia dell’anca (adattamento improprio delle articolazioni che porta a seri problemi di mobilità nel tempo), i golden retriever sono inclini a determinati tipi di cancro e i jack terrier sono suscettibili alla cecità.

La generazione di genomi di alta qualità per dingo e lupi potrebbe aiutarci a determinare la causa di queste malattie, fungendo da riferimento o base libera da malattie. Queste scoperte potrebbero portare a nuove opzioni di trattamento mirate per i cani di razza.