Draghi va in Algeria a chiedere gas per tagliare le importazioni dalla Russia

L’Algeria accetterà di aumentare del 50% le esportazioni di gas verso l’Italia nell’ambito di un accordo che sarà firmato durante il viaggio del presidente del Consiglio Mario Draghi previsto per domani. La nazione nordafricana mirerà ad aumentare le forniture all’Italia da 9 a 10 miliardi di metri cubi su base annua già entro la fine del 2022. L’Italia ha ricevuto circa 21 miliardi di metri cubi dall’Algeria nel 2021. Ciò l’ha resa la principale fonte di importazioni dopo la Russia, che ha inviato 29 miliardi di metri cubi.

La spinta alle esportazioni vedrebbe probabilmente l’Algeria sostituire la Russia come principale fornitore di gas italiano. Tuttavia, potrebbe essere un obiettivo ambizioso e quasi irraggiungibile. L’industria energetica algerina è stata ostacolata negli ultimi anni dalla mancanza di investimenti e dall’instabilità politica. Il paese sta anche cercando di soddisfare la crescente domanda interna con l’aumento della sua popolazione, lasciando meno spazio alle esportazioni.

L’azienda energetica statale algerina, Sonatrach, all’inizio di aprile ha dichiarato di avere solo “pochi miliardi di metri cubi in più” di gas, secondo i media statali algerini. Tuttavia, ha affermato che stava intensificando l’esplorazione del gas e che potrebbe essere in grado di raddoppiare la capacità di produzione in quattro anni.

La crisi europea del gas mette alla prova i legami dell’Algeria con la Russia

Gli stati dell’Unione Europea vogliono ridurre la loro dipendenza dalla Russia – che fornisce al blocco circa il 35% del suo fabbisogno di gas – dopo l’invasione dell’Ucraina da parte del presidente Vladimir Putin alla fine di febbraio. Sebbene l’UE abbia vietato le importazioni di carbone russo, petrolio e gas non sono ancora stati sanzionati. L’Italia ha dichiarato che sosterrebbe un divieto sul gas russo se l’UE si unisse dietro una tale mossa.

In Algeria Draghi incontrerà il presidente Abdelmadjid Tebboune. Il loro accordo includerà investimenti congiunti nelle energie rinnovabili e nel gas, ha riferito Bloomberg. L’Algeria invia gas in Europa attraverso tre gasdotti. Due atterrano in Spagna e un altro, chiamato TransMed, arriva in Italia. Uno degli oleodotti spagnoli attraversa il Marocco ed è stato recentemente chiuso a causa di una disputa diplomatica tra Algeri e Rabat.

L’italiana Eni, che ha contratti di gas a lungo termine con l’Algeria, ha discusso con Sonatrach su come aumentare le forniture. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi si sono già recati in Algeria dall’inizio della guerra in Ucraina. Il mese scorso, Eni e Sonatrach hanno annunciato una grande scoperta di petrolio e gas nel Berkine North Basin, nel deserto algerino. A dicembre, hanno firmato un accordo di condivisione della produzione da 1,4 miliardi di dollari per la produzione di petrolio e gas dalla parte meridionale del bacino. Eni e Sonatrach, per ora, non hanno voluto commentare l’accordo previsto per lunedì.