Due aerei si sfiorano a Malpensa: “nessun danno ai passeggeri”

Due aerei si sono sfiorati questa mattina all’aeroporto milanese di Malpensa. Un velivolo Delta, in arrivo da New York, ha sfiorato l’ala di un aeromobile Easy Jet in partenza per Tel Aviv.

Sea, la società che gestisce gli scali aeroportuali milanesi, ha reso noto che non c’è stato “nessun danno a passeggeri e operatori” e che “probabilmente c’è stato errore nell’assegnazione delle piazzole di sosta“.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’urto.

Il volo Delta è già ripartito per New York in orario, mentre Easy Jet partirà in ritardo.