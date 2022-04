Eclissi solare mozzafiato su Marte, il VIDEO di Perseverance

MeteoWeb

La piccola luna di Marte Phobos si è interposta tra Marte e il Sole, e l’evento è stato osservato e filmato da un testimone d’eccezione: il rover Perseverance della NASA.

Il robot si è preso una pausa il 2 aprile scorso, nel viaggio per raggiungere un antico delta di un fiume sul Pianeta Rosso, per osservare il passaggio della minuscola luna. “Queste osservazioni possono aiutare gli scienziati a comprendere meglio l’orbita della luna e come la sua gravità attrae la superficie marziana, modellando la crosta e il mantello del Pianeta Rosso,” hanno spiegato i funzionari del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA.

Altri rover su Marte, come Curiosity della NASA, hanno osservato eclissi solari, ma i nuovi scatti della fotocamera Mastcam-Z di Perseverance hanno fornito un’osservazione senza precedenti di un evento del genere, con una frequenza dei frame elevata mai utilizzata prima sulla superficie marziana.

Phobos, che è circa 157 volte più piccolo della Luna terrestre, è uno dei due satelliti naturali di Marte. L’altro, Deimos, è persino più piccolo di Phobos. Gli scienziati pensano che i due corpi bitorzoluti possano essere ex asteroidi catturati dalla gravità di Marte.

Phobos è in una “spirale di morte” su Marte e probabilmente si schianterà sulla superficie del Pianeta Rosso in poche decine di milioni di anni, secondo i ricercatori. Circa 20 anni di osservazioni di eclissi come questa, osservate da rover su Marte, hanno affinato la comprensione dell’orbita della luna.

Stiamo anche imparando di più sulla struttura di Marte da tali osservazioni: “Mentre Phobos orbita attorno a Marte, la sua gravità esercita forze di marea all’interno del Pianeta Rosso, deformando leggermente la roccia nella crosta e nel mantello del pianeta. Queste forze cambiano anche lentamente l’orbita di Phobos,” hanno spiegato i funzionari del JPL. “Di conseguenza, i geofisici possono utilizzare queste variazioni per comprendere meglio quanto sia flessibile l’interno di Marte, rivelando dettagli sui materiali all’interno della crosta e del mantello“.