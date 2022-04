Elon Musk compra il 9% di Twitter e il titolo vola

MeteoWeb

Il CEO di SpaceX e Tesla Elon Musk ha acquisito una quota del 9,2% di Twitter, comprando circa 73,5 milioni di azioni, secondo quanto risulta da un deposito normativo alla SEC (Commissione titoli e scambi). La partecipazione vale più di 2,8 miliardi di dollari, in base al prezzo di chiusura di Twitter di venerdì scorso. In pre-mercato il titolo è balzato di oltre il 25%, fino a sfiorare i 51,2 dollari per azione.

La notizia ha fatto molto clamore dato che il miliardario è un grande frequentatore di Twitter, dove il suo account registra ben oltre 80 milioni di follower.

Musk aveva in precedenza criticato la piattaforma, sostenendo che Twitter “non rispetta il principio della libertà di parola“. “Dato che Twitter de facto funziona come una pubblica piazza, il mancato rispetto dei principi della libertà di parola mina dalle fondamenta la democrazia“, aveva twittato il CEO di SpaceX. “C’è dunque bisogno di un nuovo social media?“, aveva chiesto il miliardario.