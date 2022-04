MeteoWeb

Elon Musk sarebbe pronto a investire tra i 10 e i 15 miliardi di dollari della sua ricchezza personale per acquistare Twitter ed effettuarne il delisting: lo riporta il New York Post citando fonti. Musk ha in precedenza offerto 43 miliardi per la piattaforma.

Musk è l’uomo più ricco del mondo ma la sua ricchezza è legata ai titoli Tesla, che può usare solo in parte come collaterale per ottenere finanziamenti.