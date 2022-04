Energia, Von der Leyen: “a maggio strategia Ue sull’energia solare, uniamo le forze con l’India”

MeteoWeb

“Il mese prossimo la Commissione Ue presenterà una nuova strategia sull’energia solare, come parte del pacchetto RePowerEu“. E’ quanto annunciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando all’International Solar Alliance di Nuova Delhi. “La nnon è mai stata ovvia come oggi. La guerra scatenata dalla Russia contro Kiev ha ricordato duramente, a noi europei, che la dipendenza dall’energia di Mosca non è più sostenibile. Come possiamo fare affari con chi minaccia l’Europa e porta la guerra ai nostri vicini più stretti? La politica energetica è anche politica di sicurezza“, ha precisato.

“Nell’Ue abbiamo sviluppato, come sapete, il Green Deal, secondo il quale noi abbiamo fondamentalmente una chance: tagliare le emissioni, limitare i rifiuti, guardare all’economia circolare e andare verso un’energia rinnovabile e pulita. E penso che Europa e India abbiano molto in comune. Il vostro obiettivo di arrivare, entro il 2013, al 50% dell’energia proveniente dalle rinnovabili è molto ambizioso. Entrambi condividiamo l’idea di dover guardare all’energia solare, all’eolico, alle biomasse, all’idrogeno pulito, all’energia geotermica“, ha sottolineato Von der Leyen.

“Tutti questi sono ingredienti per il successo. Successo per l’economia. Successo e benefici per la popolazione e, ovviamente, protezione del nostro clima e del nostro ambiente. Entrambi – ha aggiunto – siamo consci dei rischi legati al cambiamento climatico e la nostra risposta è l’innovazione, sono le idee intelligenti, le rinnovabili, è l’economia circolare“. “Sono qui perché penso che abbiamo molto in comune e che ci sia un potenziale inespresso tra di noi. Unendo le forze possiamo fare molto di più assieme“, ha concluso la presidente della Commissione europea.