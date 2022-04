Epatite acuta nei bambini, la valutazione dell’ECDC: “adenovirus causa più probabile”

MeteoWeb

L’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha rilasciato oggi la sua valutazione rapida del rischio sui casi di epatite acuta ad eziologia sconosciuta che si stanno registrando tra i bambini in Europa. Secondo i dati aggiornati a mercoledì 27 aprile, sono circa 55 i casi tra bambini precedentemente sani segnalati da Paesi dell’Unione europea/Spazio economico europeo, Italia compresa. Fra i Paesi che hanno fatto segnalazioni ci sono, oltre al nostro Paese, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna.

“L’incidenza nell’Ue/See è molto bassa. Poiché l’agente eziologico dei casi di epatite acuta segnalati rimane sconosciuto e sotto indagine, il rischio per la popolazione pediatrica europea non può attualmente essere valutato con precisione“, è la conclusione dell’ente Ue.

“L’ipotesi corrente è che un’infezione o una coinfezione da adenovirus sia la causa più probabile. Si stanno comunque indagando anche altri fattori, che non possono ancora essere esclusi“, ha evidenziato l’ECDC. “La priorità è determinare la causa, la patogenesi della malattia e i fattori di rischio per la gravità dei casi di epatite acuta nei bambini”.

L’allerta è scattata dopo la segnalazione iniziale del 5 aprile di un aumento di casi da parte del Regno Unito. Casi sporadici sono stati segnalati da altri Paesi del mondo, come Stati Uniti, Canada, Israele e Giappone. Intanto anche il Portogallo ha registrato un possibile caso di epatite acuta pediatrica, secondo quanto riporta il sito del settimanale Expresso. Si tratta di un bambino di tre anni, ricoverato nell’ospedale Sao Joao di Porto. Al momento i medici sono in attesa dei risultati delle analisi necessarie per confermare il caso.