Stazione Spaziale: l’equipaggio Crew-4 arrivato a Cape Canaveral, lancio “non prima del 23 aprile”

L’equipaggio della missione Crew-4, di cui fa parte anche l’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti, è arrivato a Cape Canaveral (Florida), per proseguire la quarantena presso il Kennedy Space Center in vista del lancio, al momento in programma “non prima del 23 aprile“: lo ha reso noto in un tweet il direttorato dell’ESA per il Volo umano.

Con Cristoforetti sono arrivati da Houston il comandante della missione Crew-4, Kjell Lindgren, il pilota Robert Hines e la specialista di missione Jessica Watkins. I quattro voleranno sulla capsula Crew Dragon “Freedom” di SpaceX con un Falcon 9.

La missione è stata posticipata per i tempi tecnici necessari per le operazioni, a seguito dei ritardi che si sono accumulati per i test al razzo SLS Artemis-1 che a sua volta aveva fatto slittare di qualche giorno il lancio della missione privata Axiom-1.

Non c’è al momento alcuna decisione riguardo alla possibilità che Cristoforetti possa partecipare ad una passeggiata spaziale nell’ambito della missione: lo ha affermato l’astronauta italiana, nella conferenza stampa della missione Crew-4 organizzata dalla NASA in vista del lancio. “Sono previste più passeggiate spaziali per completare l’installazione dell’European Robotic Arm,” ha detto Cristoforetti a proposito del nuovo braccio robotico della Stazione Spaziale che i russi Oleg Artemyev e Denis Matveev hanno cominciato a montare sul modulo russo Nauka. “C’è la possibilità che io possa affrontare una delle prossime passeggiate spaziali, ma i dettagli di questa serie di attività extraveicolari non sono ancora stati definiti in modo conclusivo“.