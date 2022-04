L’ESA approva i programmi “Moonlight” e “Civil security from space”: uno è dedicato all’Ucraina

MeteoWeb

Oggi si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha preso importanti decisioni, una su tutta riguardo la cooperazione con la Russia sulla Luna. Ma il Consiglio dell’ESA ha anche approvato nuovi programmi, tra cui “Civil security from space”.

Durante una conferenza stampa, Josef Aschbacher, direttore generale dell’ESA, ha spiegato che grazie a questo programma sarà possibile utilizzare i satelliti per valutare i danni causati dalla guerra in Ucraina sulla produzione agricola e sulle infrastrutture, in vista della ricostruzione del Paese. “Per il momento è ancora tutto in via di definizione. Vorremmo anche lavorare con i nostri partner, in Ucraina in particolare, per assicurarci che quello che proponiamo risponda alle loro necessità. Questo avverrà nelle prossime due settimane”, ha detto Aschbacher.

Tra i nuovi programmi adottati oggi dall’ESA c’è anche “Moonlight”, “che stabilirà intorno alla Luna un’infrastruttura per la navigazione e la comunicazione che potrà essere usata dai rover e dagli astronauti per l’esplorazione lunare“, ha aggiunto Aschbacher. Il terzo e ultimo programma, “Scale up”, supporterà invece gli sforzi dell’ESA nell’ambito della commercializzazione, “una priorità nell’agenda ESA 2025“, ha ricordato il direttore generale.