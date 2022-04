Spazio, non solo Lunar Gateway: l’ESA coinvolta nell’intero programma Artemis

MeteoWeb

Artemis è il programma spaziale con cui la NASA intende riportare l’uomo, insieme alla prima donna, sulla Luna. Anche l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è coinvolta nell’intero programma Artemis, non solo per la realizzazione della stazione Lunar Gateway nell’orbita lunare ma anche per il modulo di atterraggio. Lo hanno affermato il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher e il direttore dell’ESA per l’esplorazione, David Parker, nella conferenza stampa organizzata in vista della missione dell’astronauta Samantha Cristoforetti.

“L’ESA è parte del programma Artemis e partecipa al Moon Landing Program“, ha detto Aschbacher, e “sta discutendo con la NASA – ha aggiunto Parker – in merito a un suo contributo addizionale per la realizzazione di un veicolo di atterraggio. Abbiamo davanti un futuro entusiasmante”.