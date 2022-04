Spazio: ESA al lavoro per prolungare le attività sulla ISS oltre il 2024

MeteoWeb

La guerra in Ucraina ha portato il Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), riunitosi oggi in sessione straordinaria, a prendere nuove decisioni riguarda la cooperazione con la Russia: questa volta riguardo la Luna. Nonostante le tensioni tra Russia e Occidente, la situazione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stabile, ha detto il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher, durante la conferenza stampa in cui sono state illustrate le decisioni prese oggi dal Consiglio.

“Per quanto riguarda le operazioni sulla ISS, la situazione è stabile: la sicurezza dell’equipaggio e della Stazione sono la nostra prima preoccupazione“, ha detto Aschbacher. L’astronauta tedesco dell’ESA Matthias Maurer “è sulla Stazione e sta lavorando in maniera nominale, sta andando tutto molto bene e, come avrete saputo, il lancio di Samantha Cristoforetti è previsto per il 23 aprile con la Crew-4 di SpaceX“.

In merito alle prospettive future, Aschbacher ha aggiunto che l’ESA sta preparando la sua proposta per continuare le operazioni in orbita oltre il 2024.