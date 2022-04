Esplosione in un deposito di fuochi artificio: feriti a Ispica

MeteoWeb

Un forte boato ha scosso il pomeriggio di Ispica, località in provincia di Ragusa. In Via dello Stadio, per cause ancora da accertare, è avvenuta un’esplosione in un deposito di fuochi d’artificio all’interno della fabbrica Moltisanti. Il forte boato è stato avvertito anche nel centro abitato della cittadina.

Sul posto, sono intervenute le ambulanze del 118 e l’elisoccorso, insieme ai Carabinieri e alla Polizia municipale. Due ragazzini, uno di 14 e l’altro di 15 anni, sono rimasti feriti in modo grave a causa dell’esplosione, che ha causato il crollo di parte dell’edificio, che fungeva da ex deposito di materiale pirotecnico. I due ragazzi stanno per essere trasferiti con l’elisoccorso, a Catania. Ancora non è chiara la dinamica, ma non si esclude possano essere stati proprio i due adolescenti a introdursi nell’area dismessa e a causare la deflagrazione.

Già nel 2013 si era verificato un episodio simile con un’altra esplosione di materiale pirotecnico. “Dopo un incidente di parecchi anni fa, mi risulta che l’ex deposito sia stato dismesso e bonificato“, dice all’AGI il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini.