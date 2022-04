Guerra in Ucraina: l’Europa inizia a redigere un divieto alle importazioni di petrolio russo

MeteoWeb

I funzionari dell’Unione Europea stanno redigendo la misura più contestata finora per punire la Russia per la sua invasione dell’Ucraina: un embargo sui prodotti petroliferi russi. Il blocco ha resistito a lungo al divieto del petrolio russo a causa dei suoi enormi costi per la Germania e del suo potenziale di sconvolgere la politica e aumentare i prezzi dell’energia nella regione.

Ma funzionari e diplomatici dell’UE affermano che l’Unione si sta ora muovendo verso l’adozione di un divieto graduale, progettato per dare alla Germania e ad altri Paesi il tempo di organizzare alternative sulle forniture. L’Unione ha adottato un approccio simile all’inizio di questo mese quando ha vietato il carbone russo, prevedendo un periodo di transizione di quattro mesi.

La tempistica è importante quanto i dettagli del divieto ed è indicativa del rischio necessario per convincere tutti i 27 Paesi dell’UE ad accettare di fare il passo prima ritenuto impensabile, mentre la Russia prepara la sua rinnovata offensiva nell’Ucraina orientale. Ma funzionari e diplomatici, che hanno parlato in condizione di anonimato perché non autorizzati a discutere la questione con i media, hanno affermato che c’è la sensazione crescente che il provvedimento sarà preso anche in assenza di ulteriori rivelazioni, come le atrocità di Bucha, in Ucraina.

“La Commissione e i membri dell’UE hanno astutamente evitato di definire linee rosse che avrebbero innescato una risposta alle sanzioni da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina”, ha affermato Emre Peker, direttore della società di consulenza del Gruppo Eurasia. “Mi aspetto che l’UE eviterà di definire i fattori scatenanti, poiché la continua escalation della Russia nell’Ucraina orientale e le rivelazioni di Bucha e altrove continuano a dare slancio a una posizione europea inasprita. Qualsiasi altra grande catastrofe che si verificherà aggiungerà solo più slancio alla risposta dell’UE”, ha aggiunto.

L’Unione Europea, che ha intrapreso cinque round di sanzioni finanziarie sempre più severe contro la Russia dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio, è sottoposta a tremende pressioni da parte degli alleati affinché smetta di riempire le casse del Cremlino attraverso l’acquisto di petrolio. Finora hanno tenuto fuori dal tavolo le importazioni di gas dalla Russia, perché rimangono troppo critiche per importanti economie europee, in particolare quella tedesca.