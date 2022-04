Fatou, il gorilla più anziano del mondo, compie 65 anni | FOTO

MeteoWeb

Fatou, un gorilla di pianura occidentale ritenuto il più anziano del mondo, ha appena festeggiato il suo 65° compleanno allo zoo di Berlino. “La nostra signora gorilla festeggia oggi il suo 65° compleanno, il che la rende il gorilla più anziano del mondo”, ha scritto lo zoo su Instagram. “Anche quest’anno non poteva mancare la tradizionale torta di compleanno. Il pasto di compleanno è sempre qualcosa di molto speciale per Fatou”, ha scritto lo zoo.

Le foto incluse nel post mostrano l’enorme primate che si godeva una torta decorata con bacche e frutti a formare i numeri “65”.

Fatou è arrivato a Berlino nel 1959 in quelle che lo zoo ha descritto come “circostanze insolite” in un comunicato stampa sul suo 61° compleanno. Un marinaio ha usato il giovane gorilla per pagare il suo conto in una taverna a Marsiglia, in Francia, dopodiché è stata trasportata in tutta Europa prima di essere acquistata dallo zoo in Germania. Si stima che avesse solo due anni al momento del suo arrivo.

Nel 2019, Fatou è stato nominato il “gorilla vivente più anziano in cattività” dal Guinness World Records dopo la morte di Trudy, un gorilla nato nel 1956. Fatou è uno degli unici animali allo zoo di Berlino nati allo stato brado. In cattività, i gorilla di solito vivono fino a 50 anni, ha osservato il Guinness.