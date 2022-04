Finlandia: il governo starebbe preparando la procedura per aderire alla NATO

MeteoWeb

Le autorità della Finlandia starebbero preparando le procedure per presentare la domanda di adesione alla NATO. Lo riferisce il quotidiano finlandese “Iltalehti”, citando proprie fonti. Il governo dovrebbe pubblicare un aggiornamento al rapporto sulla politica estera e di sicurezza nazionale, che verrà presentato il 14 aprile prossimo, in cui si attesta l’intenzione di aderire all’Alleanza Atlantica. Il Parlamento finlandese inizierà successivamente la discussione sul documento.

“Ora nei sondaggi una chiara maggioranza della popolazione sostiene l’adesione alla NATO. Il governo sta preparando un Libro Bianco sulla NATO che verrà consegnato al Parlamento la settimana prossima. Dipenderà dal Parlamento come procederemo, ma il dibattito è in corso”, ha detto il Ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, a margine della ministeriale NATO a Bruxelles. “La Finlandia è un membro dell’Ue. C’è l’articolo 42.7 del Tue”, che prevede la difesa reciproca, e “abbiamo visto che l’Ue è in grado di mobilitarsi anche per aiutare i Paesi che non fanno parte dell’Unione. E’ un articolo molto valido all’interno dell’Ue. E sono sicuro che i Paesi candidati ad entrare nella NATO avranno una qualche protezione da parte dei Paesi della NATO“, conclude Haavisto.

Il processo per presentare domanda dovrebbe in ogni caso passare per un confronto con la Commissione per la politica estera e di sicurezza e con il Presidente della Repubblica Sauli Niinisto. La decisione definitiva e la conseguente domanda per entrare nell’Alleanza potrebbero giungere nelle prime due settimane di maggio.