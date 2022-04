Maltempo: fitte nevicate e temperature sotto lo zero in Valtellina | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Fitte nevicate stanno interessando la Valtellina, in provincia di Sondrio. Tutte le valli del gruppo Ortles-Stelvio sono interessate da rovesci di neve fortissima con le temperature scese di diversi gradi sotto lo zero. A Santa Caterina Valfurva, si registrano -2°C mentre un discreto strato di neve ricopre i tetti delle case, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

A metà giornata, Livigno registra -8°C, così come Punta degli Spiriti; -4°C a Bormio.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: