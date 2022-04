I nativi americani riprendono parte delle loro terre: Fones Cliffs torna alla tribù Rappahannock

MeteoWeb

Il segretario del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti Deb Haaland e la tribù Rappahannock hanno annunciato che la tribù ha riacquistato 465 acri a Fones Cliffs, un sito sacro per la tribù sul lato orientale del fiume Rappahannock. Prima di entrare in contatto con gli inglesi, la tribù viveva in almeno tre villaggi sulle scogliere: Wecuppom, Matchopick e Pissacoack. Fones Cliffs è il luogo in cui la tribù incontrò per la prima volta i conquistatori e difese la propria patria contro il colono inglese, il Capitano John Smith, durante le sue esplorazioni nel 1608.

Più di 350 anni dopo che i coloni inglesi cacciarono i Rappahannock da quella che oggi è la Virginia orientale , la tribù dei nativi americani ha riacquistato 465 acri della sua patria ancestrale.

Secondo una dichiarazione del Dipartimento degli interni e del Servizio di pesca e fauna selvatica degli Stati Uniti (USFWS), la riacquisizione storica include una sezione di Fones Cliffs, uno sperone roccioso sul lato est del fiume Rappahannock dove vivevano i nativi centinaia di anni fa. Il segretario degli interni Deb Haaland, il primo nativo americano a ricoprire la carica, ha annunciato venerdì scorso il ritorno della terra. “È un evento speciale per noi perché le ossa dei nostri antenati sono lì“, ha detto il capo di Rappahannock Anne Richardson a Gregory S. Schneider del Washington Post prima dell’annuncio.

Situato all’interno del Rappahannock River Valley National Wildlife Refuge, lungo il Captain John Smith Chesapeake National Historic Trail sul Northern Neck of Virginia, Fones Cliff è un habitat importante per le aquile calve migratrici e altri uccelli. Le scogliere si estendono per quattro miglia e torreggiano a 100 piedi sopra il fiume, dove gli uccelli si nutrono di pesci. Detenuta in una servitù di conservazione (un accordo che limita permanentemente l’uso di una determinata area di terreno), la proprietà nella contea di Richmond sarà finalmente aperta al pubblico.

La Chesapeake Conservancy, un gruppo ambientalista senza scopo di lucro con sede nel Maryland, ha acquistato il terreno per circa 4 milioni di dollari con l’aiuto della famiglia William Dodge Angle, della National Fish and Wildlife Foundation e del programma Acres for America di Walmart. La conservancy ha quindi donato la servitù all’USFWS e ha dato il titolo di terra alla tribù, che prevede di affidarla al Bureau of Indian Affairs. “È una proprietà straordinariamente bella“, ha detto Joel Dunn, presidente e CEO della Conservancy, a Jeremy Cox del Bay Journal. “Lo chiamo lo Yosemite del Chesapeake“.

Prima che gli europei arrivassero nella regione all’inizio del XVII secolo, i membri delle tribù Rappahannock vivevano nei villaggi e cacciavano in cima a bianche scogliere di diatomee; andavano in canoa e pescavano nelle acque sottostanti. Da quelle scogliere, nel 1607, avvistarono per la prima volta e lanciarono un attacco all’esploratore inglese John Smith, che sopravvisse all’incontro, e mapparono tre città di Rappahannock nell’area: Wecuppom, Matchopick e Pissacoak. “Rappahannocks sarebbe stato in grado di guardare entrambe le sponde del fiume qui e vedere potenziali nemici o ospiti arrivare prima ancora che arrivassero“, ha detto Richardson a Steve Nelson di WVTF. “E quindi questo era un posto molto strategico in cui vivere, per molte ragioni“.

A partire dal 1640, i coloni inglesi costrinsero i membri della tribù ad abbandonare la terra e la trasformarono in piantagioni. Secondo l’Enciclopedia Virginia, i coloni trasferirono il Rappahannock a circa 35 miglia a monte, nell’attuale contea di Essex, nel 1682. La tribù rimase lì fino al 1706, quando la milizia locale li rimosse con la forza ancora una volta. Riuniti con la loro patria, i membri della tribù ora pianificano di costruire sentieri e creare una replica di un villaggio del XVI secolo da utilizzare nella programmazione educativa sulla loro storia, secondo la dichiarazione. “I vostri antenati hanno amato queste terre per molte generazioni“, ha detto Haaland in un discorso venerdì scorso, come citato da Evan Visconti del Virginia Mercury, “e nonostante secoli di controversie sulla terra e politiche mutevoli, i legami con queste scogliere e questo fiume rimangono ininterrotti”.

E’ improbabile che i nativi americani riavranno mai indietro tutto ciò che avevano iniziato a perdere quando quelle prime navi inglesi sbarcarono a Jamestown. Di tanto in tanto, però, ne recuperano un pezzo. Ora che gran parte delle scogliere di Fones sarà controllata dai Rappahannock, ci sono progetti per sentieri e una replica di un villaggio del XVI secolo dove i membri della tribù possono raccontare la loro storia al pubblico. La tribù Rappahannock è una delle sette tribù indigene della Virginia a cui è stato assegnato il riconoscimento federale.

Dalla California al South Dakota al Massachusetts, i gruppi di nativi americani hanno cercato a lungo di rivendicare ciò che potevano di ciò che era stato loro sottratto molto tempo fa. Riportare le terre native sotto il controllo delle popolazioni indigene è un obiettivo che probabilmente non riuscirà mai completamente. È alquanto dubbio che New York City restituirà Manhattan al Lenape, per esempio. Tuttavia, piccole vittorie come quella di Fones Cliffs piegano almeno leggermente “l’arco dell’universo morale” di Martin Luther King verso la direzione della giustizia.