La formica toro si scontra con l’echidna in una battaglia evolutiva: le tossine prodotte possono lenire il dolore umano

La scoperta che le formiche toro e gli echidna australiani condividono una storia evolutiva intrecciata è iniziata circa quattro anni fa, quando al dottor Sam Robinson, un biologo molecolare ed esperto di tossine animali presso l’Università del Queensland, è stato consegnato un contenitore di questi insetti pungenti. Ci sono 93 specie nel gruppo che conosciamo come formiche toro – il genere Myrmecia – e tutte tranne una sono endemiche dell’Australia e delle sue isole. Anche l’echidna dal becco corto è un animale peculiarmente australiano, che non si trova in nessun’altra parte del mondo.

La ricerca di Sam ora indica che questi due sono stati impegnati in una battaglia evolutiva per la sopravvivenza a lungo termine in cui le formiche hanno utilizzato il dolore per impedire agli echidna di saccheggiare i loro nidi.

Pungiglioni pericolosi

Le formiche toro sono solo uno dei nomi comuni di queste formiche: sono anche conosciute come formiche bulldog, jack jumpers e formiche pollici. “Sono tutte grandi formiche e probabilmente la cosa più caratteristica di loro sono le loro grandi mandibole“, spiega Sam. “Un’altra cosa su di loro è che mentre molte formiche useranno ‘odore’ [scie chimiche] per spostarsi, queste formiche sono molto visive“. Guardali per un po’ e potresti notare che si scambiano messaggi simili a un semaforo agitando le antenne. “E l’altra cosa che sappiamo è che pungono e fa male“, aggiunge Sam. È il veleno che punge ed è ciò che Sam ha deciso di indagare quando gli è stato consegnato per la prima volta quel contenitore di formiche. “In genere, a quel tempo, sapevamo molto poco di ciò che c’era nei veleni delle formiche“, dice Sam. “E ho pensato che questo fosse un ottimo punto di partenza, con una di queste formiche australiane davvero carismatiche“.

Ossessionato dal dolore

A quel punto Sam aveva già studiato i veleni per diversi anni. “Ne avevo già esaminati un sacco di diversi a quel punto“, spiega Sam. “Ma il mio più ampio programma di ricerca sta cercando di isolare le cose che causano dolore e le particolari tossine nel veleno che causano dolore. Voglio capire come funzionano sul corpo umano e usare queste informazioni per quasi riscrivere il libro sul dolore a livello molecolare“.

Il motivo per farlo è che se riesci a capire come il dolore – che è una risposta fisica estremamente complessa nel corpo umano causata da una serie impressionante di fattori scatenanti – allora sei in una posizione migliore per essere in grado di sviluppare modi per alleviarlo. I ricercatori in Australia estraggono e raccolgono con successo il veleno da serpenti e ragni da decenni. Ma quelle tecniche non funzionano sulle formiche. Per indagare su cosa c’è nel veleno delle formiche, Sam ha dovuto prima sviluppare un modo per raccoglierlo in sicurezza. “E questo è stato fondamentalmente solo per farli pungere su una piccola striscia di carta cerata e poi raccogliere le goccioline da quella“, dice. “Poi abbiamo capito cosa c’era in quel veleno usando alcune tecniche abbastanza complicate“.

Primo al mondo

Il team di Sam ha quindi pubblicato un articolo che per la prima volta ha caratterizzato un veleno di formiche, rompendone essenzialmente la chimica. Ha permesso un quadro completo di cosa c’è nel veleno, che ha permesso di determinare la struttura di ogni molecola in esso contenuta.