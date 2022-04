MeteoWeb

Disagi per il fonte vento di scirocco nelle Isole Eolie, in concomitanza con gli arrivi per le festività pasquali, con disagi nei collegamenti. Per le isole minori gli aliscafi Liberty Lines viaggiano con riserva. Regolari da Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina. A Lipari si attracca nello scalo alternativo di Punta Scaliddi. Disagi anche per l’attracco delle navi partite da Milazzo.

