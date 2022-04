Guerra Ucraina: ecco le possibili prime immagini dell’incrociatore russo Moskva | FOTO e VIDEO

Il Guardian ha pubblicato oggi il primo video dell’incrociatore russo Moskva affondato nel Mar Nero: si tratta di un filmato di 3 secondi postato su Twitter dal giornalista Alec Luhn, ex corrispondente dalla Russia dello stesso giornale e del Telegraph (in calce). Il filmato, ripreso da un’imbarcazione a qualche decina di metri di distanza, mostra l’incrociatore inclinato sul lato sinistro, con una colonna di fumo che si innalza dalla parte centrale. Il giornale ha evidenziato che il filmato non è stato verificato in modo indipendente.

Nelle scorse ore sono anche diventate virali delle foto che mostrerebbero la nave da guerra russa. La fonte dell’immagine non è chiara e non è al momento stato possibile verificarne l’autenticità. Secondo osservatori militari gli scatti potrebbe essere autentici.

#Ukraine: The first image of the guided missile cruiser Moskva of the Russian Navy that sank a few days ago, via @Bormanike.

Depending on the side you choose to believe, the ship was either hit by 2x R-360 “Neptun” ASMs, or suffered a catastrophic ammunition fire. You decide. pic.twitter.com/CTRNAKT9ES

