Maltempo, aprile inizia con freddo e neve: fiocchi a Castelluccio e sulle vette dell’Appennino | FOTO

Il colpo di coda dell’inverno in questo primo fine settimana di aprile ha portato di nuovo freddo e neve in Umbria, soprattutto sulle vette più alte dell’Appennino umbro-marchigiano.

Il borgo di Castelluccio di Norcia è di nuovo imbiancato, così come le altre località dei monti Sibillini.

Secondo il Centro funzionale della Protezione civile umbra è prevista neve fino a quote collinari in gran parte della regione, in particolare nel Perugino. Le temperature minime nelle ultime ore sono scese fino allo zero e in alcune zone montane si sono registrati anche -7°C, come a Forca Canapine.

