Temporali in Pianura Padana: diversi funnel cloud tra Lombardia ed Emilia Romagna | FOTO e VIDEO

Dopo lunghi mesi di siccità, un forte maltempo è tornato a bussare alle porte del Nord Italia, con neve, pioggia, forte vento e grandine che hanno interessato diverse regioni dal Veneto fino in Piemonte. A tutti questi fenomeni, si devono aggiungere i fenomeni vorticosi che si sono verificati sulla Bassa Pianura Padana, tra Lombardia ed Emilia Romagna.

Almeno 2 funnel cloud (nube ad imbuto, ossia tentativi di tornado) molto pronunciati si sono verificati nel Mantovano. Non si esclude che abbiano toccato il suolo: in questo caso, si potrebbe parlare di tornado. Altri coni si sono formati tra Parmense e Reggiano. Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, le immagini dei funnel cloud avvistati nei cieli di Lombardia ed Emilia Romagna oggi.

