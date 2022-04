Gas: i principali importatori cinesi a caccia di GNL russo a prezzi scontati

MeteoWeb

I principali importatori cinesi di gas naturale liquefatto stanno cercando, con cautela, di acquistare ulteriori forniture russe che vengono evitate dal mercato, nel tentativo di trarre vantaggio dai prezzi bassi: lo riporta Bloomberg.

Le società statali tra cui Sinopec e PetroChina starebbero discutendo con i fornitori per acquistare cargo dalla Russia con forte sconto, secondo fonti informate. Alcuni importatori starebbero valutando l’utilizzo di aziende russe per partecipare a gare di acquisto di GNL per loro conto per nascondere i loro piani di approvvigionamento ai governi d’oltremare, hanno evidenziato le stesse fonti, secondo quanto riporta Bloomberg.

La maggior parte degli importatori di GNL in tutto il mondo non acquisterà cargo russi per paura di future sanzioni o danni alla reputazione, dato che la guerra in Ucraina si trascina e l’Unione Europea aumenta la pressione contro Mosca, rileva Bloomberg. Le aziende cinesi, però, sembrano essere disposte ad assumersi i rischi.

La mossa segue quella delle raffinerie di petrolio cinesi, che stanno acquistando greggio russo a buon mercato che il resto del mondo non vuole. Diverse spedizioni di GNL sarebbero già state acquistate da importatori cinesi nelle ultime settimane.

Secondo i commercianti, il GNL russo viene scambiato con uno sconto di oltre il 10% rispetto alle normali spedizioni dell’Asia settentrionale nel mercato spot. I prezzi spot per il carburante super-refrigerato sono aumentati fino a toccare un record il mese scorso a causa della guerra in Ucraina, che sta restringendo le forniture proprio mentre i consumi globali rimbalzano.

La Cina non ha un disperato bisogno di GNL poiché il clima più mite e i timori di blocco del Covid-19 hanno frenato la domanda spot. Tuttavia, il gas russo con un forte sconto può aiutare a rimpinguare i serbatoi di stoccaggio prima che i prezzi aumentino di nuovo in estate.

Gli acquirenti cinesi di GNL starebbero cercando i cargo tramite discussioni bilaterali al fine di mantenere un basso profilo nel mercato spot, secondo i trader, che hanno chiesto l’anonimato poiché i colloqui sono privati, prosegue Bloomberg. Le aziende restano caute, scegliendo di astenersi dall’acquistare grandi quantità.

Invece di partecipare direttamente a una gara di vendita di GNL russa, le aziende cinesi stanno cercando di utilizzare le cosiddette “sleeves”, le aziende che acquistano per loro conto per mascherare i loro acquisti. Ciò contribuirà a nascondere la loro attività spot, e invece sembrerà che la società cinese stia accettando una consegna di gas russo da un contratto a lungo termine, cosa che le aziende di tutto il mondo hanno continuato a fare nonostante la guerra in Ucraina.