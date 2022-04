Gas russo, Cirelli: “l’Europa rischia un fallimento energetico come quello bancario del 2008”

MeteoWeb

In un’intervista a “Les Echos“, Jean-François Cirelli, ex patron di Gaz de France, sottolinea il rischio di dislocazione dei mercati europei del gas in caso di interruzione dell’approvvigionamento dalla Russia. “Il mercato del gas si troverebbe nella stessa situazione del mercato bancario durante il fallimento di Lehman Brothers nel 2008“, avverte.

C’è il rischio che il mercato crolli? “Il rischio del collasso sarebbe reale in caso di arresto del flusso di gas russo, causato o da un embargo europeo o da una decisione del Cremlino. Probabilmente sarebbe una “Lehman Brothers dell’energia”. Il mercato del gas si troverebbe nella stessa situazione del mercato bancario durante il fallimento della banca americana nel 2008. I prezzi andrebbero in tutte le direzioni, la liquidità crollerebbe. Saremmo in una situazione di dislocazione. Con una grande differenza: non esiste la Banca Centrale Europea dell’Energia per intervenire ed evitare la catastrofe“.