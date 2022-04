L’importanza della Russia per la Germania: quanto delle importazioni di petrolio arrivano da Mosca

MeteoWeb

La Russia ha rappresentato il 39,5% delle importazioni di petrolio greggio della Germania a gennaio, secondo i dati ufficiali che sottolineano il ruolo importante che Mosca gioca nelle forniture di materie prime alla più grande economia europea.

I volumi delle importazioni a gennaio sono aumentati dell’8,5% rispetto a un anno prima durante la ripresa dalla pandemia di COVID-19, mentre il conto è aumentato dell’85,7% a causa dell’aumento dei prezzi, mostrano le statistiche dell’ufficio per il commercio estero BAFA. BAFA rilascia i dati di importazione con un ritardo di due mesi, quindi l’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina a febbraio e gli sforzi per punire Mosca per le sue azioni non si riflettono su questi dati.

I volumi di petrolio a gennaio sono aumentati a un totale di 7,0 milioni di tonnellate dai 6,5 milioni dello stesso mese dell’anno precedente. La Germania ha speso 3,9 miliardi di euro per le importazioni di greggio nel mese, rispetto ai 2,1 miliardi di euro dell’anno precedente.

I principali fornitori individuali dopo la Russia sono stati gli Stati Uniti (13,9%) e il Kazakistan (12,2%). Seguono Gran Bretagna e Norvegia che, se conteggiate come fonti del Mare del Nord, rappresentano il 19% del totale, mentre le importazioni dai membri dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) contribuiscono per il 12,6%.

Il prezzo medio pagato per tonnellata al confine è aumentato del 71% rispetto a un anno fa, attestandosi a 560,08 euro. Anche prima che i prezzi del petrolio aumentassero da quando la Russia ha invaso l’Ucraina alla fine di febbraio e i Paesi occidentali rispondessero con sanzioni, i costi erano aumentati per i tagli all’offerta operati dai produttori, il recupero della domanda e il passaggio a un maggiore utilizzo di petrolio nella produzione di energia per sostituire carbone e gas.

I prezzi del greggio sono scesi pesantemente questa settimana dai livelli post-invasione poiché gli Stati Uniti hanno pianificato enormi rilasci di riserve e i produttori mirano a una maggiore produzione.