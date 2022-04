Guerra Ucraina: gli USA collaborano con Elon Musk per la consegna di terminali Starlink

MeteoWeb

Il governo degli Stati Uniti sta aiutando SpaceX di Elon Musk a finanziare e spedire migliaia di terminali Starlink in Ucraina: lo riporta la CNN.

L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) ha annunciato di aver consegnato 5.000 terminali Starlink al governo ucraino che consentiranno “una connessione senza limiti in tutto il Paese” consentendo a funzionari e operatori umanitari di continuare a comunicare all’interno del Paese e con il mondo esterno, anche nel caso in cui “la brutale aggressione di Putin taglierà le connessione per comunicare con la fibra ottica“.

A seguito dell’invasione della Russia, su richiesta del vice premier ucraino, Musk ha attivato per la prima volta il servizio Starlink per l’Ucraina.