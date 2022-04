Grande anello di metallo e oggetto cilindrico cadono dal cielo in India, indagini in corso

MeteoWeb

L’agenzia spaziale indiana sta esaminando un grande anello di metallo e un oggetto cilindrico caduti nelle zone rurali dell’India occidentale il 2 aprile: un’indagine preliminare suggerisce che potrebbero essere parti dello stadio superiore di un razzo cinese che è rientrato in atmosfera quello stesso giorno.

Due scienziati dell’Indian Space Research Organization (ISRO) hanno condotto l’indagine in loco a Sindewahi il 15 aprile. Secondo rapporti locali, hanno provvisoriamente contrassegnato gli oggetti come parti di un razzo cinese Long March. È in corso un’indagine formale.

L’anello di metallo avrebbe un diametro compreso tra 2 e 3 metri e pesa più di 40 kg. L’oggetto cilindrico ha un diametro di circa mezzo metro.

Jonathan McDowell, dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, ha twittato il 4 aprile che l’anello potrebbe essere un pezzo del razzo cinese Long March 3B. In un altro tweet, McDowell ha affermato che gli oggetti ricaduti a terra potrebbero fare parte del terzo stadio del numero di serie Y77 di Long March 3B, lanciato nel febbraio 2021. La Cina non ha commentato l’accaduto.

Gli scienziati dell’ISRO “hanno scattato fotografie e filmato video degli oggetti e hanno interagito con la gente del villaggio di Ladbori,” ha dichiarato Suresh Chopne, attivista di una ONG, al quotidiano locale Hindustan Times. “Secondo le loro discussioni, si ritiene che questi oggetti siano detriti spaziali di un razzo cinese Long March. Che tipo di carburante c’era nei cilindri si potrà dire solo dopo l’analisi di laboratorio“.

Gli oggetti erano molto probabilmente i resti di una pioggia di detriti osservata nel cielo notturno dell’India occidentale il 2 aprile (video in calce). L’ISRO ha confermato lo schianto di “un anello di metallo e un oggetto simile a un cilindro” in una dichiarazione del 5 aprile.

Se venisse confermato che gli oggetti fanno parte di un razzo cinese, sarebbe la seconda volta in meno di un anno che i detriti di un razzo cinese effettuano un preoccupante rientro.

Nel maggio 2021, i resti dello stadio centrale lungo circa 30 metri e largo 5 metri del razzo cinese Long March 5B sono caduti nell’Oceano Indiano dopo giorni di timori – nel silenzio della Cina – su dove sarebbero finiti i detriti. La NASA ha criticato la Cina per “non aver soddisfatto gli standard responsabili per quanto riguarda i loro detriti spaziali“.

Un anno prima, i detriti di un altro Long March 5B sono caduti su almeno due villaggi della Costa d’Avorio, a seguito di un rientro incontrollato dello stadio centrale del razzo.

Nel novembre 2019, uno stadio del Long March 3B è caduto vicino al Xichang Satellite Launch Center in Cina, distruggendo una casa.