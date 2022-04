Astronomia: numerosi consensi e presenze, grande successo per l’evento “la Spezia Outdoor”

MeteoWeb

E’ stato un grande successo la serata organizzata dall’Associazione Astrofili Spezzini in collaborazione con la Società Astronomica Lunae per l’evento “la Spezia Outdoor”, organizzata dal Comune della Spezia che ha ricevuto numerosi consensi durante la giornata per gli eventi sportivi organizzati.

Gli Astrofili hanno ricevuto, assieme ai coorganizzatori Cai La Spezia, Soccorso Alpino e LILT la Spezia, un’ottantina di partecipanti, tra cui molti bambini che hanno potuto ammirare in dettaglio la luna al primo quarto da ben sei postazioni osservative.

Nonostante un meteo non eccezionale, che non ha permesso di vedere altri oggetti, i bambini sono rimasti affascinati dai modelli tridimensionali dei corpi del sistema solare, tra cui pianeti, comete e gli asteroidi Psyche, La Spezia e Palmaria.

Gli organizzatori hanno ringraziato gli Astrofili che con estrema dedizione hanno collaborato all’ottima riuscita dell’iniziativa, Francesco Francini, Marianna Passani, Stefano Benaglia, Roberto Cioni, Simona Mercanti, Sirio Negri, Andrea Austi, Roberto Zambelli e Luigi Sannino. Un grande ringraziamento a Dechatlon di Santo Stefano di Magra per il supporto tecnico.

Seguite l’Associazione sui canali Facebook e Instagram per seguire tutte le attività. @astrofilispezzini