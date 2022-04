Maltempo: intense grandinate e numerosi funnel cloud in Veneto | FOTO

MeteoWeb

È stato un risveglio di maltempo quello sperimentato oggi in Veneto, colpito fa forti temporali e grandine. Intense grandinate hanno colpito le province di Vicenza, Treviso e Pordenone, lasciando uno strato bianco a terra.

Sono stati avvistati anche diversi funnel cloud (nube ad imbuto), ossia un tentativo di tornado, che però non riesce a raggiungere il suolo. Diverse segnalazioni sono giunte dal Veneziano: in particolare 3 funnel cloud sono stati osservati da Dolo. Nube ad imbuto anche ad Arzergrande, nel Padovano, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

