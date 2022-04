Green Pass e Mascherine, cosa cambia dal 1° Maggio: tutte le nuove regole

MeteoWeb

Cambiano finalmente anche in Italia le regole sull’utilizzo di mascherine e green pass, da dopodomani (domenica 1° maggio) sempre più marginali se non definitivamente abolite dalla vita sociale del Bel Paese. Tuttavia, l’Italia resta l’unico Paese al mondo in cui rimangono ancora restrizioni con l’obbligo di mascherina nei mezzi di trasporto e in alcune attività al chiuso, mentre il Green Pass si dovrà esibire solo ed esclusivamente per accedere come visitatori ad ospedali ed Rsa.

Di seguito vediamo tutte le novità da domenica:

Dove la mascherina resta obbligatoria fino al 15 giugno

Su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico (aereo, treno, bus, metro, tram, nave, traghetto, aliscafo)

Cinema

Teatri

Palazzetti dello Sport al chiuso

Dove servirà il Green Pass dal 1° Maggio