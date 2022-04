Gualtieri annuncia: “a Roma termovalorizzatore entro il Giubileo, Tari giù del 20%”

MeteoWeb

“Con l’obiettivo ambizioso di zero discariche a Roma abbiamo deciso di realizzare un termovalorizzatore a completo controllo pubblico con le migliori competenze industriali“: lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso dell’Assemblea Capitolina straordinaria sui rifiuti. “Abbiamo deciso di dotarci di un impianto di termovalorizzazione da 600 mila tonnellate annue che ci consenta di chiudere il Tmb di Rocca Cencia e di abbattere del 90% l’attuale fabbisogno di discariche. Un tipo di impianto che avrà un impatto ambientale sostanzialmente nullo“. “L’obiettivo è realizzare il termovalorizzatore in tempi rapidi, servono ovviamente alcuni anni, vorremmo concludere entro la consiliatura e possibilmente entro il Giubileo. Voglio essere l’ultimo sindaco ad andare a cercare sbocchi per l’Italia e l’Europa, tutto quello che si paga per queste operazioni va a carico dei romani, non è più possibile continuare così,” ha proseguito Gualtieri interpellato sui tempi di realizzazione del termovalorizzatore annunciato oggi. Quanto alla possibile localizzazione dell’impianto, Gualtieri ha spiegato: “Non si parte dal terreno ma da cosa si vuole fare. Il primo passaggio era decidere cosa fare. Questo elemento ci consente ad avere dei punti fermi anche rispetto alle aree“.

Riguardo il primo cittadino ha precisato: “Sono possibili varie opzioni, l’orientamento è il rafforzamento del ruolo degli impianti pubblici. E’ un investimento che crediamo possa essere agevolmente realizzato con il giusto mix di equity e debito. Questo fa si che una parte degli utili vadano a beneficio pubblico, un beneficio significativo che ci può consentire una riduzione del 20% della Tari“.

“Stiamo lavorando con Governo e Regione per permettere a Roma di chiudere il ciclo dei rifiuti con tutti gli strumenti necessari e di ricorrere a procedure anche straordinarie per garantire rapidità, certezza ed efficienza, superando il vincolo posto dal piano regionale. Un vincolo che è conseguenza degli errori della precedente amministrazione capitolina che ha trasmesso dati non reali alla regione e quindi ne ha tecnicamente condizionato l’analisi delle scelte,” ha evidenziato Gualtieri. “Sono sicuro che riusciremo a trovare soluzione idonee anche in vista delle scadenze giubilari, dove il sindaco ha una duplice responsabilità diretta, di sindaco ma anche di commissario. La capitale non può permettersi il lusso di arrivare impreparata a questo appuntamento“.