Guerra Ucraina: aumenta la copertura internet grazie ai satelliti di Elon Musk

Aumentata la copertura internet in Ucraina, dopo che ai civili è stato concesso il pieno accesso nel periodo della legge marziale all’utilizzo dei terminali Starlink forniti a Kiev da SpaceX di Elon Musk: lo riportano i media internazionali, citando il ministro della Trasformazione digitale ucraino Mikhail Fedorov.

I terminali Starlink consentono la connessione internet veloce per mezzo di satelliti in bassa orbita. Sono stati forniti a Kiev dalla società di Musk inizialmente a beneficio dell’esercito ucraino e ora le autorità hanno rimosso le restrizioni per l’uso civile.

Fedorov, che aveva richiesto la tecnologia a Musk all’inizio della guerra, ha affermato che ora sono disponibili allo scopo 10mila terminali Starlink.