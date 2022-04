Guerra in Ucraina, il Ministro Lavrov: “la Russia non userà armi nucleari”

MeteoWeb

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, sono diventati crescenti i timori sull’utilizzo di armi nucleari, spesso evocate dalla Russia. Ma ora sul tema arriva un commento del Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov. In un’intervista all’emittente tv India Today, rispondendo ad una domanda sul possibile uso di armi nucleari nel conflitto, Lavrov ha detto che la Russia userà solo armi convenzionali in Ucraina.

“Non cerchiamo un cambio di regime in Ucraina, lo abbiamo detto più volte. Vogliamo che gli ucraini siano liberi di decidere come vivere…“, ha aggiunto Lavrov.

In precedenza il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aveva dichiarato che non vi sono piani per l’uso di armi nucleari in Ucraina e che nessuno in Russia considera un’idea del genere.