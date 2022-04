Guerra Ucraina, Cremlino: “l’operazione speciale potrebbe finire presto”

MeteoWeb

Gli obiettivi dell’operazione speciale che la Russia sta conducendo in Ucraina saranno raggiunti sia militarmente che nel quadro del processo negoziale e l’operazione speciale potrebbe essere completata “nel prossimo futuro“: è quanto ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. “L’operazione continua, stiamo raggiungendo gli obiettivi. Si sta svolgendo un lavoro sostanziale sia militarmente, in termini di avanzamento dell’operazione, sia attraverso il negoziatori che sono in fase di trattativa con le controparti ucraine“.