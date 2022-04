Guerra Ucraina: l’UE prepara riserve strategiche per minacce biologiche e nucleari

MeteoWeb

Attraverso il meccanismo di protezione civile, la Commissione Europea sta creando riserve strategiche per migliorare la preparazione e la risposta a rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari. E’ inclusa una riserva strategica da 540,5 milioni di euro, in collaborazione con l’agenzia Hera, in attrezzature, farmaci e altro per il trattamento dei pazienti esposti o riserve di decontaminazione: lo ha comunicato in una nota la Commissione, che ha già mobilitato la riserva medica UE per procurarsi compresse di ioduro di potassio. Quasi 3 milioni di compresse di iodio sono state consegnate in Ucraina con il meccanismo di protezione civile dell’UE, con l’aiuto di Francia e Spagna.

Janez Lenarcic, Commissario per la gestione delle crisi, ha dichiarato: “Stiamo adottando misure concrete per aumentare la preparazione dell’Europa di fronte a potenziali minacce. Stiamo allestendo sia una riserva di decontaminazione che una nuova scorta di attrezzature su misura per emergenze chimiche, biologiche o nucleari. Sono grato agli Stati membri in questo sforzo. Il nostro obiettivo è fornire capacità di risposta rapida ai nostri cittadini in caso di emergenza“.