Microsoft ha interrotto alcuni cyberattacchi di un gruppo legato all’intelligence russa che voleva infiltrarsi nei media ucraini: lo ha riferito l’azienda che ha assunto il controllo di 7 domini internet che il gruppo “Strontium” stava usando per i cyberattacchi.

Il gruppo hacker, noto per il tentativo di infiltrarsi nel Democratic National Committee nel 2016, stava anche puntando a “istituzioni e think tank di politica estera negli Stati Uniti e in Europa“, ha spiegato Microsoft.