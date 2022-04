Guerra Ucraina, Protezione Civile: online l’avviso per l’accoglienza diffusa

MeteoWeb

È online l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’accoglienza diffusa della popolazione ucraina in fuga dalla guerra: lo rende noto il Dipartimento di Protezione Civile.

Enti e realtà associative che operano nell’accoglienza potranno candidarsi e accedere ai contributi per offrire alloggio, vitto, beni e servizi di prima necessità, accompagnamento all’integrazione e per la gestione amministrativa dell’accoglienza, a seguito di convenzioni da stipulare con il Dipartimento, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

È possibile aderire alla manifestazione di interesse entro le ore 18.00 del 22 aprile attraverso la piattaforma https://avvisiebandi-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it. Per informazioni e chiarimenti relativi all’avviso, è possibile scrivere a avvisiebandi@protezionecivile.it.