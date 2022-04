Guerra Ucraina: volo Mosca-Atene costretto a deviazione di 15mila km

MeteoWeb

Un aereo inviato dalla Russia per recuperare i diplomatici espulsi dalla Spagna e dalla Grecia è stato costretto a effettuare un volo di 15mila km, a causa del divieto di volo europeo. Secondo quanto riporta Flightradar24, “mentre Spagna e Grecia hanno fatto un’eccezione una tantum per l’ingresso degli aerei provenienti dalla Russia nel loro spazio aereo, i voli hanno dovuto aggirare altri Paesi che mantengono il divieto sui voli russi,” si legge sul sito di monitoraggio dei voli. “La lunghezza totale dei voli è stata di 15.163 km, poco meno dell’attuale volo più lungo del mondo, tra Singapore e New York“. “La prima tappa del viaggio ha portato l’aereo da Mosca alla Spagna. In partenza da Madrid, l’aereo russo ha seguito una rotta diretta fuori dallo spazio aereo spagnolo e ha costeggiato il Nord Africa e la costa mediterranea, evitando lo spazio aereo maltese e italiano. Dopo aver attraversato la Libia in Egitto, il volo ha virato a nord per avvicinarsi ad Atene. Il volo di ritorno da Atene ha portato l’aereo attraverso uno spazio aereo per lo più amico. La Turchia ha continuato a consentire l’accesso agli aerei russi, compresi i voli commerciali verso destinazioni turche. Una volta fuori dallo spazio aereo turco, il volo è proseguito verso est, evitando l’area dello spazio aereo russo vicino all’Ucraina, off limits per la maggior parte dei voli dall’inizio dell’invasione russa alla fine di febbraio“.