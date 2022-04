Hubble festeggia il suo 32° compleanno con un eccezionale raggruppamento di galassie

MeteoWeb

Il telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA festeggia il suo 32° compleanno con uno sguardo spettacolare su un insolito insieme di cinque galassie, chiamato Hickson Compact Group 40. Questa foto riflette un momento speciale della loro vita mentre cadono insieme prima di fondersi. Questo insieme comprende tre galassie a spirale, una galassia ellittica e una galassia lenticolare (a forma di lente).

Catturato in una piacevole danza gravitazionale, l’intero gruppo è così affollato che potrebbe adattarsi a una regione dello spazio che è meno del doppio del diametro del disco stellare della nostra Via Lattea. Sebbene tali raggruppamenti di galassie possano essere trovati nel cuore di enormi ammassi di galassie, queste galassie sono isolate nella loro piccola porzione dell’Universo, in direzione della costellazione dell’Idra.

Una possibilità è che ci sia molta materia oscura (una forma di materia poco conosciuta e invisibile) associata a queste galassie. Se si avvicinano, la materia oscura può formare una grande nube all’interno della quale orbitano le galassie. Mentre le galassie solcano la materia oscura, sentono una forza di attrito che risulta dai suoi effetti gravitazionali. Questo rallenta il loro movimento e fa perdere energia alle galassie, che quindi cadono insieme. Pertanto, questa foto cattura le galassie in un momento molto speciale della loro vita. In circa 1 miliardo di anni, alla fine si scontreranno e si fonderanno per formare un’unica galassia ellittica gigante.

Gli astronomi hanno studiato questo gruppo di galassie compatte non solo nella luce visibile, ma anche nelle lunghezze d’onda radio, infrarosso e raggi X. Quasi tutte le galassie hanno una sorgente radio compatta al centro, che potrebbe essere la prova della presenza di un buco nero supermassiccio. Le osservazioni ai raggi X mostrano che le galassie hanno interagito gravitazionalmente, come testimonia la presenza di molto gas caldo tra di esse. Le osservazioni a infrarossi rivelano indizi sul tasso di formazione di nuove stelle.

Sebbene oltre 100 gruppi di galassie compatte di questo tipo siano stati catalogati nelle indagini del cielo risalenti a diversi decenni fa, Hickson Compact Group 40 è uno dei più fitti. Le osservazioni suggeriscono che gruppi così stretti potrebbero essere stati più abbondanti nell’Universo primordiale e potrebbero aver fornito carburante per alimentare buchi neri, noti come quasar. Studiare i dettagli delle galassie in gruppi vicini come questo aiuta gli astronomi a capire quando e dove le galassie si sono assemblate e da cosa sono assemblate.