Il cetaceo più piccolo al mondo a rischio estinzione

La focena del Golfo di California è il cetaceo più piccolo al mondo e sta affrontando un significativo pericolo di estinzione, tanto che nel suo habitat naturale, un’area di circa 3.900 km quadrati nel Golfo della California, restano solo circa 10esemplari. Per preservare il cetaceo, noto come Phocoena sinu o vaquita, sarà necessario adottare norme più severe per le attività di pesca ed esplorare a fondo i fattori che contribuiscono alla perdita di popolazione del raro mammifero: lo ha sottolineato il Segretariato della Commissione per la Cooperazione Ambientale, in risposta all’accordo tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada. Presentata dal Center for Biological Diversity, Animal Welfare Institute, Natural Resources Defense Council e Environmental Investigation Agency, la raccomandazione segue una richiesta sulle questioni di applicazione della normativa proposta. “Il governo messicano non riesce a far rispettare efficacemente diverse leggi ambientali – ha rilevato il Segretariato – il che ha provocato la quasi estinzione della focena vaquita. Questi cetacei sono diminuiti nel corso degli anni a causa dell’uso di reti da pesca per il totoaba, o totoaba macdonaldi, un pesce in via di estinzione minacciato dalla pesca illegale“.