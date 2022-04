Il degrado delle foreste ‘uccide’ i volatili: biodiversità sempre più penalizzata

MeteoWeb

In molte regioni del mondo, la gestione forestale ha ridotto la vecchia foresta e semplificato la struttura e la composizione delle foreste stesse. Un gruppo di ricercatori ha ipotizzato che tale degrado forestale abbia comportato la perdita di habitat a lungo termine per le specie di uccelli associate alle foreste del Canada orientale (130.017 km2) che, a sua volta, ha causato un calo della popolazione di uccelli. Nonostante i piccoli cambiamenti nella copertura forestale complessiva, gli studiosi hanno riscontrato sostanziali riduzioni nella vecchia foresta a seguito di frequenti disboscamenti e una trasformazione su larga scala in intensificata silvicoltura.

I modelli di distribuzione delle specie back-cast hanno rivelato che la perdita dell’habitat riproduttivo si è verificata per il 66% delle 54 specie più comuni, dal 1985 al 2020, ed è stato fortemente associato alla riduzione delle classi di vecchiaia. Utilizzando un set di dati indipendente a lungo termine, “abbiamo scoperto che la quantità di habitat prevedeva la dimensione della popolazione per il 94% delle specie e la perdita di habitat era associata al declino della popolazione per le specie della vecchia foresta. Il degrado forestale può quindi essere una delle cause primarie del declino della biodiversità nella gestione dei paesaggi forestali“, concludono gli autori.